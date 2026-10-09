XETRA-Handel: MDAX steigt zum Handelsende

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.69 Prozent höher bei 30’006.61 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 333.874 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.864 Prozent auf 29’761.69 Punkte an der Kurstafel, nach 29’506.83 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30’125.43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29’744.36 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1.46 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32’078.48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 31’837.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30’921.06 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.14 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 13.40 Prozent auf 49.94 EUR), thyssenkrupp (+ 6.66 Prozent auf 13.70 EUR), RATIONAL (+ 6.55 Prozent auf 593.50 EUR), Nemetschek SE (+ 4.90 Prozent auf 67.40 EUR) und Aurubis (+ 3.62 Prozent auf 160.40 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen JENOPTIK (-2.52 Prozent auf 39.42 EUR), K+S (-2.40 Prozent auf 14.63 EUR), Schaeffler (-2.16 Prozent auf 5.88 EUR), freenet (-1.97 Prozent auf 21.94 EUR) und Siltronic (-1.61 Prozent auf 79.20 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’367’667 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36.886 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch