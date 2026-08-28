XETRA-Handel: MDAX steigt zum Handelsende

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.22 Prozent höher bei 33’019.12 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 360.463 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.257 Prozent auf 33’032.10 Punkte an der Kurstafel, nach 32’947.28 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 33’149.73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32’967.43 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2.96 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32’395.32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bewegte sich der MDAX bei 33’239.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30’358.46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit DEUTZ (+ 4.02 Prozent auf 12.95 EUR), LANXESS (+ 3.87 Prozent auf 14.49 EUR), AUMOVIO (+ 3.74 Prozent auf 36.10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3.16 Prozent auf 93.10 EUR) und Porsche Automobil (+ 2.84 Prozent auf 28.65 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-2.26 Prozent auf 87.20 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.65 Prozent auf 89.60 EUR), PUMA SE (-1.50 Prozent auf 25.63 EUR), Fraport (-1.47 Prozent auf 63.75 EUR) und TRATON (-1.41 Prozent auf 37.78 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’070’921 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40.617 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch