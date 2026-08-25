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MDAX-Kursverlauf 25.08.2026 17:58:13

XETRA-Handel: MDAX schlussendlich fester

XETRA-Handel: MDAX schlussendlich fester

Mit dem MDAX ging es am Dienstag aufwärts.

KION GROUP
39.74 CHF 5.05%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag steht der MDAX via XETRA schlussendlich 0.74 Prozent im Plus bei 32’268.31 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 355.475 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.439 Prozent auf 32’172.11 Punkte an der Kurstafel, nach 32’031.55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32’402.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32’093.51 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 31’965.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, lag der MDAX bei 32’807.90 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Stand von 31’073.13 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4.16 Prozent zu. Bei 33’547.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Punkte.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 11.21 Prozent auf 11.51 EUR), KION GROUP (+ 4.84 Prozent auf 42.23 EUR), Bilfinger SE (+ 3.85 Prozent auf 76.85 EUR), AUTO1 (+ 2.65 Prozent auf 21.70 EUR) und Lufthansa (+ 2.52 Prozent auf 7.98 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen WACKER CHEMIE (-3.28 Prozent auf 90.05 EUR), CTS Eventim (-2.30 Prozent auf 59.40 EUR), PUMA SE (-1.15 Prozent auf 25.00 EUR), K+S (-0.80 Prozent auf 16.10 EUR) und FUCHS SE VZ (-0.80 Prozent auf 39.74 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 5’276’558 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 39.597 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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