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MDAX-Entwicklung 08.10.2026 15:58:16

XETRA-Handel MDAX sackt ab

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Der MDAX zeigt sich derzeit im Minus.

Porsche Automobil
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Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.39 Prozent tiefer bei 29’694.91 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 338.785 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.645 Prozent schwächer bei 29’918.23 Punkten, nach 30’112.41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 29’918.23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’599.99 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2.48 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’544.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der MDAX mit 31’516.35 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bewegte sich der MDAX bei 30’848.82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büsste der Index bereits um 4.15 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit RTL (+ 3.17 Prozent auf 29.30 EUR), CTS Eventim (+ 2.24 Prozent auf 57.05 EUR), flatexDEGIRO (+ 2.04 Prozent auf 25.96 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1.43 Prozent auf 44.12 EUR) und Evonik (+ 0.96 Prozent auf 21.12 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUMOVIO (-8.39 Prozent auf 34.40 EUR), AIXTRON SE (-4.68 Prozent auf 36.27 EUR), Siltronic (-4.65 Prozent auf 80.05 EUR), Sartorius vz (-4.38 Prozent auf 248.60 EUR) und thyssenkrupp (-3.50 Prozent auf 12.95 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’875’953 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 37.857 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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