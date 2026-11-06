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MDAX 252367 / DE0008467416

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Kursverlauf 06.11.2026 17:58:14

XETRA-Handel MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

XETRA-Handel MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

So performte der MDAX am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Am Freitag verbuchte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0.79 Prozent auf 30’648.98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 349.470 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.729 Prozent tiefer bei 30’666.41 Punkten in den Freitagshandel, nach 30’891.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 30’870.25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’408.83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0.529 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 30’543.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’431.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 28’959.63 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.07 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten registriert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 5.12 Prozent auf 30.41 EUR), Nordex (+ 4.98 Prozent auf 42.98 EUR), Lufthansa (+ 3.10 Prozent auf 8.44 EUR), Aroundtown SA (+ 2.90 Prozent auf 1.67 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.33 Prozent auf 114.20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUTO1 (-6.73 Prozent auf 17.45 EUR), HENSOLDT (-6.22 Prozent auf 77.44 EUR), Nemetschek SE (-4.78 Prozent auf 64.75 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3.93 Prozent auf 78.20 EUR) und Talanx (-3.56 Prozent auf 129.90 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’465’118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41.601 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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