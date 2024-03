XETRA-Handel: MDAX letztendlich stärker

Letztendlich verbuchte der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.86 Prozent auf 26’489.80 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 244.647 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.038 Prozent auf 26’274.15 Punkte an der Kurstafel, nach 26’264.30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26’647.66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’274.15 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1.57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25’714.20 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 21.12.2023, mit 27’219.71 Punkten bewertet. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 27’018.71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1.30 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’272.39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25’075.79 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell KION GROUP (+ 5.81 Prozent auf 51.36 EUR), Nordex (+ 4.90 Prozent auf 11.99 EUR), JENOPTIK (+ 4.74 Prozent auf 30.04 EUR), Siltronic (+ 3.76 Prozent auf 86.90 EUR) und LANXESS (+ 3.45 Prozent auf 25.81 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil United Internet (-3.57 Prozent auf 21.08 EUR), EVOTEC SE (-2.55 Prozent auf 13.36 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.12 Prozent auf 35.08 EUR), Bilfinger SE (-2.02 Prozent auf 42.76 EUR) und CTS Eventim (-1.88 Prozent auf 75.70 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 6’091’317 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 18.386 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 4.77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

