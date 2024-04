XETRA-Handel: MDAX legt zum Ende des Montagshandels zu

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1.18 Prozent fester bei 26’295.88 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 237.049 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.004 Prozent auf 25’990.93 Punkte an der Kurstafel, nach 25’989.86 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26’389.86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25’990.55 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26’622.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 25’748.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wies der MDAX einen Stand von 27’742.32 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2.02 Prozent nach unten. Bei 27’286.23 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25’075.79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 6.44 Prozent auf 38.98 EUR), Knorr-Bremse (+ 4.26 Prozent auf 71.00 EUR), United Internet (+ 3.68) Prozent auf 21.44 EUR), EVOTEC SE (+ 3.32 Prozent auf 13.70 EUR) und Nordex (+ 2.86 Prozent auf 12.58 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Siltronic (-2.85 Prozent auf 76.80 EUR), Aurubis (-1.93 Prozent auf 73.75 EUR), Befesa (-1.76 Prozent auf 32.42 EUR), HOCHTIEF (-1.24 Prozent auf 103.60 EUR) und Sixt SE St (-1.10 Prozent auf 90.10 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’429’332 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 17.611 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch