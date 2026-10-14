DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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14.10.2026 15:58:33
XETRA-Handel: MDAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus
MDAX-Handel aktuell.
Am Mittwoch erhöht sich der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.68 Prozent auf 30’223.78 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 335.459 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.372 Prozent auf 30’132.02 Punkte an der Kurstafel, nach 30’020.49 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 30’079.37 Punkte, das Tageshoch hingegen 30’445.87 Zähler.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0.556 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 31’057.16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’100.91 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30’074.66 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.44 Prozent nach unten. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 3.58 Prozent auf 260.30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.38 Prozent auf 79.50 EUR), Salzgitter (+ 3.17 Prozent auf 49.44 EUR), LANXESS (+ 2.81 Prozent auf 12.46 EUR) und HENSOLDT (+ 2.48 Prozent auf 81.14 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Porsche Automobil (-1.79 Prozent auf 24.72 EUR), Lufthansa (-1.58 Prozent auf 7.08 EUR), Nordex (-1.22 Prozent auf 35.76 EUR), DWS Group GmbH (-1.05 Prozent auf 66.05 EUR) und Siltronic (-0.95 Prozent auf 72.70 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’633’078 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 36.713 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 9.15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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14.10.26
|XETRA-Handel: MDAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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14.10.26
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|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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