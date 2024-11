XETRA-Handel: MDAX am Mittag freundlich

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0.31 Prozent auf 26’321.79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 259.494 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.034 Prozent stärker bei 26’248.53 Punkten, nach 26’239.67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26’327.24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’152.82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1.57 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.10.2024, den Wert von 26’894.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 24’528.29 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.11.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26’245.40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 1.92 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27’641.56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’476.10 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Talanx (+ 3.49 Prozent auf 75.60 EUR), CTS Eventim (+ 3.22 Prozent auf 93.10 EUR), JENOPTIK (+ 2.98 Prozent auf 21.44 EUR), Knorr-Bremse (+ 1.61 Prozent auf 72.70 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 1.59 Prozent auf 28.10 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Hypoport SE (-1.90 Prozent auf 216.40 EUR), Delivery Hero (-1.85 Prozent auf 38.19 EUR), Ströer SE (-1.46 Prozent auf 48.48 EUR), HENSOLDT (-1.15 Prozent auf 34.32 EUR) und Jungheinrich (-0.95 Prozent auf 25.10 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 848’713 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 19.148 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 19.55 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch