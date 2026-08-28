Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|LUS-DAX-Marktbericht
|
28.08.2026 09:28:12
XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start freundlich
Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.55 Prozent höher bei 26’512.00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 26’420.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’541.00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’517.00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 25’117.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24’050.00 Punkten gehandelt.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.92 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’576.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 1.75 Prozent auf 61.56 EUR), RWE (+ 1.70 Prozent auf 58.74 EUR), BMW (+ 1.57 Prozent auf 60.88 EUR), Bayer (+ 1.36 Prozent auf 49.14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.27 Prozent auf 46.18 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-0.90 Prozent auf 37.41 EUR), Rheinmetall (-0.61 Prozent auf 1’166.00 EUR), Siemens Energy (-0.57 Prozent auf 149.38 EUR), SAP SE (-0.17 Prozent auf 189.56 EUR) und adidas (-0.10 Prozent auf 152.95 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX sticht die BMW-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 241’707 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 219.608 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt zu (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)