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LUS-DAX-Marktbericht 28.08.2026 09:28:12

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start freundlich

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start freundlich

Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

Mercedes-Benz Group
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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.55 Prozent höher bei 26’512.00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 26’420.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’541.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’517.00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 25’117.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24’050.00 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.92 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’576.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 1.75 Prozent auf 61.56 EUR), RWE (+ 1.70 Prozent auf 58.74 EUR), BMW (+ 1.57 Prozent auf 60.88 EUR), Bayer (+ 1.36 Prozent auf 49.14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.27 Prozent auf 46.18 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-0.90 Prozent auf 37.41 EUR), Rheinmetall (-0.61 Prozent auf 1’166.00 EUR), Siemens Energy (-0.57 Prozent auf 149.38 EUR), SAP SE (-0.17 Prozent auf 189.56 EUR) und adidas (-0.10 Prozent auf 152.95 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die BMW-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 241’707 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 219.608 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Zur L&S-DAX-Indikation
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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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