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29.06.2026 15:58:30
XETRA-Handel: LUS-DAX notiert im Plus
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montagnachmittag.
Am Montag tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0.11 Prozent höher bei 24’658.00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24’632.50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’802.00 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 29.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’025.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.03.2026, den Stand von 22’037.00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.06.2025, bei 24’102.00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0.375 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25’509.50 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit RWE (+ 3.40 Prozent auf 55.90 EUR), Rheinmetall (+ 2.81 Prozent auf 973.20 EUR), Zalando (+ 2.81 Prozent auf 25.62 EUR), SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 137.66 EUR) und Siemens Energy (+ 1.23 Prozent auf 155.82 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Heidelberg Materials (-6.91 Prozent auf 171.65 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.37 Prozent auf 72.52 EUR), Deutsche Telekom (-2.29 Prozent auf 25.65 EUR), BMW (-2.03 Prozent auf 57.86 EUR) und Continental (-1.79 Prozent auf 71.22 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’771’515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 203.906 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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