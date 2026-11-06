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LUS-DAX-Kursentwicklung 06.11.2026 12:26:26

XETRA-Handel LUS-DAX liegt im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX liegt im Minus

Der LUS-DAX zeigt sich am Freitag schwächer.

Um 12:23 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1.61 Prozent schwächer bei 25’712.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’700.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’143.00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’360.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26’151.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23’761.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.66 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26’690.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 1.97 Prozent auf 46.86 EUR), Siemens Energy (+ 0.65 Prozent auf 114.58 EUR), HOCHTIEF (+ 0.12 Prozent auf 346.80 EUR), RWE (+ 0.11 Prozent auf 57.12 EUR) und QIAGEN (-0.03 Prozent auf 45.26 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-4.88 Prozent auf 27.09 EUR), Rheinmetall (-4.66 Prozent auf 802.30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4.41 Prozent auf 57.72 EUR), Bayer (-4.06 Prozent auf 53.94 EUR) und Hannover Rück (-3.92 Prozent auf 294.40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’771’740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 241.943 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.83 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Infineon am 06.11.2026

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