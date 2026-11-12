L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
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12.11.2026 17:58:13
XETRA-Handel: LUS-DAX letztendlich freundlich
LUS-DAX-Kurs am Donnerstag zum Handelsschluss.
Schlussendlich schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0.05 Prozent) bei 26’781.00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26’667.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 27’000.00 Zähler.
LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der LUS-DAX 25’254.00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26’358.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 24’433.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.02 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.88 Prozent auf 585.80 EUR), Zalando (+ 2.56 Prozent auf 28.46 EUR), HOCHTIEF (+ 2.30 Prozent auf 382.60 EUR), Allianz (+ 1.90 Prozent auf 472.40 EUR) und EON SE (+ 1.75 Prozent auf 19.15 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil GEA (-4.31 Prozent auf 70.00 EUR), Brenntag SE (-3.33 Prozent auf 57.44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3.06 Prozent auf 39.56 EUR), Rheinmetall (-2.71 Prozent auf 772.60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2.36 Prozent auf 67.72 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6’779’328 Aktien gehandelt. Mit 237.032 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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