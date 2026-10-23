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23.10.2026 15:58:30
XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach
Der LUS-DAX verzeichnet am Nachmittag Verluste.
Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1.08 Prozent tiefer bei 25’098.00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25’374.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’068.00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’350.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’790.00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’208.00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2.17 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Beiersdorf (+ 2.95 Prozent auf 84.56 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.68 Prozent auf 149.30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.30 Prozent auf 40.08 EUR), Fresenius SE (+ 1.10 Prozent auf 45.81 EUR) und Zalando (+ 0.95 Prozent auf 26.48 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-5.08 Prozent auf 315.90 EUR), Deutsche Telekom (-3.48 Prozent auf 25.27 EUR), RWE (-3.03 Prozent auf 55.12 EUR), Siemens Energy (-2.80 Prozent auf 118.78 EUR) und Merck (-1.98 Prozent auf 143.45 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3’744’720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 235.565 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.25 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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