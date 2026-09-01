XETRA-Handel LUS-DAX fällt schlussendlich

Am Dienstag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 0.89 Prozent leichter bei 25’973.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’916.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 26’231.00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25’715.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 25’057.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24’046.00 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5.73 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.12 Prozent auf 524.60 EUR), Merck (+ 0.54 Prozent auf 139.75 EUR), Hannover Rück (+ 0.46 Prozent auf 259.40 EUR), Siemens Healthineers (+ 0.43 Prozent auf 39.30 EUR) und QIAGEN (+ 0.32 Prozent auf 37.36 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3.48 Prozent auf 184.26 EUR), Rheinmetall (-2.79 Prozent auf 1’079.80 EUR), Siemens (-2.71 Prozent auf 277.85 EUR), MTU Aero Engines (-2.30 Prozent auf 344.00 EUR) und adidas (-2.28 Prozent auf 147.95 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5’323’201 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 220.942 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.41 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch