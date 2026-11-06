XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1.57 Prozent auf 25’724.00 Punkte zurück.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 26’143.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’621.00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 25’360.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26’151.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23’761.00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4.71 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’690.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.32 Prozent auf 117.62 EUR), Infineon (+ 0.96 Prozent auf 46.39 EUR), RWE (+ 0.32) Prozent auf 57.24 EUR), Commerzbank (+ 0.05 Prozent auf 38.75 EUR) und QIAGEN (+ 0.01 Prozent auf 45.28 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4.97 Prozent auf 57.38 EUR), Daimler Truck (-4.72 Prozent auf 39.93 EUR), Hannover Rück (-4.70 Prozent auf 292.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3.94 Prozent auf 571.20 EUR) und Rheinmetall (-3.92 Prozent auf 808.50 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3’373’090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 241.943 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch