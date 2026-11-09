XETRA-Handel: DAX zum Start mit Zuschlägen

Um 09:11 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0.10 Prozent nach oben auf 25’847.05 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.146 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.020 Prozent auf 25’815.30 Punkte an der Kurstafel, nach 25’820.36 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’861.30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’793.06 Punkten lag.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Stand von 25’087.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der DAX bei 26’319.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der DAX bei 23’569.96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.33 Prozent aufwärts. Bei 26’692.90 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 2.62 Prozent auf 39.21 EUR), SAP SE (+ 1.78 Prozent auf 214.50 EUR), Scout24 (+ 1.12 Prozent auf 90.10 EUR), Infineon (+ 1.08 Prozent auf 46.25 EUR) und Airbus SE (+ 0.71 Prozent auf 197.76 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil HOCHTIEF (-5.03 Prozent auf 347.20 EUR), Rheinmetall (-2.33 Prozent auf 793.80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.04 Prozent auf 41.37 EUR), Hannover Rück (-1.57 Prozent auf 288.40 EUR) und adidas (-1.20 Prozent auf 172.45 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 429’624 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 237.935 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch