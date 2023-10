XETRA-Handel: DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

Am Montag geht es im DAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0.08 Prozent auf 15’198.82 Punkte nach oben. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1.553 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.216 Prozent auf 15’219.42 Punkte an der Kurstafel, nach 15’186.66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 15’234.25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15’196.50 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der DAX auf 15’893.53 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, betrug der DAX-Kurs 16’105.07 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, wurde der DAX mit 12’437.81 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 8.03 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 16’528.97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’976.44 Punkten markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2.39 Prozent auf 10.30 EUR), Deutsche Bank (+ 1.12 Prozent auf 10.07 EUR), BASF (+ 0.92 Prozent auf 42.43 EUR), adidas (+ 0.79 Prozent auf 168.90 EUR) und Rheinmetall (+ 0.63 Prozent auf 270.80 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-2.37 Prozent auf 272.20 EUR), Merck (-1.00 Prozent auf 148.95 EUR), Zalando (-0.78 Prozent auf 21.60 EUR), Infineon (-0.76 Prozent auf 31.87 EUR) und Daimler Truck (-0.74 Prozent auf 31.06 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 645’034 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 142.914 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2.72 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8.17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

