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DAX-Performance im Blick 27.10.2026 17:58:13

XETRA-Handel: DAX schlussendlich im Aufwind

XETRA-Handel: DAX schlussendlich im Aufwind

Der DAX ging mit Gewinnen aus dem Handelstag.

HOCHTIEF
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Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.77 Prozent stärker bei 25’606.65 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.093 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.161 Prozent schwächer bei 25’369.81 Punkten in den Handel, nach 25’410.84 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’340.21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’647.49 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 25’408.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der DAX auf 25’361.03 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24’308.78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.35 Prozent nach oben. Bei 26’618.74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 4.76 Prozent auf 52.59 EUR), Siemens Energy (+ 4.40 Prozent auf 128.58 EUR), HOCHTIEF (+ 2.75 Prozent auf 381.20 EUR), Siemens (+ 1.84 Prozent auf 266.20 EUR) und RWE (+ 1.52 Prozent auf 57.56 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.86 Prozent auf 39.78 EUR), Beiersdorf (-3.30 Prozent auf 80.34 EUR), BMW (-1.77 Prozent auf 56.72 EUR), adidas (-1.50 Prozent auf 157.45 EUR) und Daimler Truck (-1.49 Prozent auf 40.24 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7’178’210 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239.629 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.28 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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