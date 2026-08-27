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Index-Bewegung 27.08.2026 17:58:10

XETRA-Handel: DAX legt letztendlich zu

XETRA-Handel: DAX legt letztendlich zu

Der DAX befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

Deutsche Telekom
26.29 CHF -3.25%
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Im DAX ging es im XETRA-Handel letztendlich um 0.27 Prozent aufwärts auf 26’355.97 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.184 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.260 Prozent auf 26’354.37 Punkte an der Kurstafel, nach 26’285.96 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26’241.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’402.81 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’361.03 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 25’177.80 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 24’046.21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.40 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26’573.50 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 5.48 Prozent auf 189.88 EUR), BMW (+ 3.92 Prozent auf 59.94 EUR), Infineon (+ 3.59 Prozent auf 57.17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.56 Prozent auf 75.00 EUR) und Zalando (+ 3.36 Prozent auf 24.00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Commerzbank (-2.71 Prozent auf 39.82 EUR), Deutsche Telekom (-2.56 Prozent auf 28.19 EUR), MTU Aero Engines (-1.94 Prozent auf 358.60 EUR), Continental (-1.71 Prozent auf 69.08 EUR) und EON SE (-1.51 Prozent auf 17.62 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 7’247’423 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 217.665 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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