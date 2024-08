XETRA-Handel Das macht der SDAX am Mittag

Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1.62 Prozent tiefer bei 13’827.62 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 99.535 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 1.12 Prozent tiefer bei 13’897.67 Punkten in den Freitagshandel, nach 14’055.48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 13’897.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13’792.65 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2.50 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 02.07.2024, den Stand von 14’353.68 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.05.2024, den Wert von 14’368.12 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 02.08.2023, bei 13’568.35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0.047 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15’337.24 Punkten. Bei 13’230.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit CEWE Stiftung (+ 2.91 Prozent auf 99.00 EUR), Salzgitter (+ 1.21 Prozent auf 15.92 EUR), ADTRAN (+ 1.16 Prozent auf 6.09 EUR), PNE (+ 0.96 Prozent auf 14.74 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0.95 Prozent auf 74.40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SÜSS MicroTec SE (-8.57 Prozent auf 54.40 EUR), BayWa (-7.98 Prozent auf 13.38 EUR), PVA TePla (-6.73 Prozent auf 13.16 EUR), Hypoport SE (-5.10 Prozent auf 253.20 EUR) und Kontron (-4.40 Prozent auf 18.45 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 584’981 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 7.288 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die Schaeffler-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Schaeffler lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.98 Prozent.

Redaktion finanzen.ch