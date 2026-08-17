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17.08.2026 12:26:52
XETRA-Handel Das macht der MDAX am Montagmittag
Der MDAX kommt heute nicht vom Fleck.
Am Montag verbucht der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.02 Prozent auf 32’459.14 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 357.412 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.121 Prozent stärker bei 32’503.59 Punkten in den Montagshandel, nach 32’464.39 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’408.60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’540.37 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Der MDAX wies vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Wert von 31’864.73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’365.17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der MDAX 30’951.69 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.78 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Punkten.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 3.76 Prozent auf 52.40 EUR), DEUTZ (+ 2.06 Prozent auf 10.39 EUR), AIXTRON SE (+ 1.94 Prozent auf 42.07 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.62 Prozent auf 84.85 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1.58 Prozent auf 154.00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Sartorius vz (-2.23 Prozent auf 232.20 EUR), United Internet (-2.12 Prozent auf 24.02 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.92 Prozent auf 102.00 EUR), LEG Immobilien (-1.75 Prozent auf 50.55 EUR) und Aroundtown SA (-1.60 Prozent auf 2.10 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 605’622 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39.601 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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