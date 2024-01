XETRA-Handel: Anleger lassen TecDAX am Montagmittag steigen

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.79 Prozent aufwärts auf 3’293.43 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 489.939 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.303 Prozent höher bei 3’277.65 Punkten, nach 3’267.74 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’277.18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3’308.34 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’324.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 2’843.38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, bei 3’153.30 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0.937 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3’373.55 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’187.26 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 5.04 Prozent auf 84.60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4.69 Prozent auf 19.96 EUR), United Internet (+ 4.14 Prozent auf 24.14 EUR), TeamViewer (+ 2.64 Prozent auf 13.40 EUR) und Siltronic (+ 2.61 Prozent auf 92.55 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nordex (-4.38 Prozent auf 8.68 EUR), MorphoSys (-2.78 Prozent auf 32.57 EUR), Nagarro SE (-2.13 Prozent auf 89.75 EUR), CompuGroup Medical SE (-0.65 Prozent auf 39.50 EUR) und HENSOLDT (-0.65 Prozent auf 27.72 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’365’722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 174.145 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.72 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

