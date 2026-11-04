Xenia Hotels Resorts stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xenia Hotels Resorts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 263.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 236.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch