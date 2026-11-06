Xencor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xencor hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.080 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 454.86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 116.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch