Xencelabs bringt die Pen Display 24 Studio-Serie weltweit auf den Markt und bringt den kreativen Workflow von Kreativprofis auf eine höhere Stufe

Es finden fortlaufend Branchenveranstaltungen, Demos und Öffentlichkeitsarbeit statt, um die Marke und den Bekanntheitsgrad des digitalen 24-Zoll-Grafikdisplays, das die Produktivität und den kreativen Workflow von Kreativteams optimieren soll, zu fördern.





PORTLAND, Oregon, April 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Pen Display 24 feierte im März 2023 erfolgreich seinen ersten öffentlichen Auftritt auf der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco. Xencelabs wird auch an weiteren wichtigen Branchenveranstaltungen teilnehmen und das ganze Jahr über interaktive Demos veranstalten, darunter unter anderem folgende:

Creative Metro Tour, 3. Mai, Vancouver BC, Kanada

Creative Metro Tour, 4. Mai, Seattle Metro, Washington, USA

Doujin Market, 6.-7. Mai, Singapur

Secomp, 10.-11. Mai, Deutschland

Autodesk, 10-11. Mai, Deutschland

Autodesk Partners Event, 11. Mai, Bangkok, Thailand

Play @ Ledge Exhibition, 12.-14. Mai, Kuala Lumpur, Malaysia

Tools of the Trade, 18. Mai, UCLA, Los Angeles, USA

Fantasy Basel (Swiss ComicCon), 26.-28. Mai

Comic Con 26.-28 Mai, London

AME Burbank, 21. Juni, Los Angeles, USA

Siggraph, 6.-10. August, Los Angeles, CA, USA

Comiket, 12.-13. August, Japan

Adobe Max, 26.-28. Oktober, Los Angeles, CA, USA

Lightbox Expo, 27.-29. Oktober, Pasadena, CA, USA



"Das Debüt auf der GDC war nur der erste Schritt in unserem Bestreben, dieses revolutionäre neue professionelle Zeichenwerkzeug der weltweiten Kreativgemeinschaft zugänglich zu machen", so Amber Chen, Head of Global Marketing bei Xencelabs. "Die ersten Reaktionen auf dieses revolutionäre neue Design-Tool sind überwältigend positiv und bestätigen die harte Arbeit, die in die Entwicklung dieses Displays geflossen ist. Im Rahmen der weiteren Schritte unseres Markteinführungsplans werden wir das Pen Display 24 einem breiteren Publikum von Künstlern und Designern zugänglich machen."

Xencelabs hat ausserdem ein exklusives Augmented-Reality-Technologieerlebnis entwickelt, das Benutzern ermöglicht, zu simulieren, wie sich das neue Display in ihren Arbeitsbereich einfügt. Die benutzerfreundliche Anwendung zeigt einen neuen mehrachsigen Ständer, der im Sommer 2023 für die Verwendung mit dem Display verfügbar sein wird.

Das Pen Display 24 von Xencelabs wurde in Zusammenarbeit mit über 100 Kreativprofis entwickelt, die wertvolle Erkenntnisse zu Design, Funktionen und Ergonomie einbrachten. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist eine Lösung, die eine höhere Produktivität und Anpassung an die Präferenzen des Benutzers ermöglicht. Kreativprofis weltweit, wie der Illustrator und Influencer Kevin Tan aus Indonesien und der im Vereinigten Königreich lebende Grafikdesigner, Ausbilder und Autor Dave Clayton , haben sich positiv zu den Funktionen des Pen Display 24 geäussert.

Das Display reiht sich ein in die Produktpalette professioneller digitaler Designwerkzeuge von Xencelabs, darunter das Grafiktablett Medium, das Grafiktablett Small und die anpassbare Quick Keys-Fernbedienung – ein umfassendes Portfolio professioneller Zeichenwerkzeuge für Kreativprofis weltweit.

Benutzer können sofort mit dem Pen Display 24 arbeiten, nachdem sie den gewünschten Treiber (Mac, PC oder Linux) heruntergeladen und das Display angeschlossen haben. Der Linux-Treiber funktioniert ähnlich wie die Windows- und Mac-Treiber und unterstützt alle Funktionen.

Das Xencelabs Pen Display 24 kann ab sofort vorbestellt werden . Es wird im zweiten Quartal 2023 zu den folgenden Preisen erhältlich sein: 1.899 USD, 1.850 GBP und 2.099 EUR.

Xencelabs lädt alle ein, seinen Social-Media-Kanälen zu folgen, um sich über die bevorstehenden Veranstaltungen und monatlichen Termine für Online-Schulungen und Demos zu informieren. Weitere Informationen über Xencelabs und seine professionellen Zeichenwerkzeuge finden Sie unter www.xencelabs.com .

