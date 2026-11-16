XEBIO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

XEBIO hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11.08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das XEBIO ein Ergebnis je Aktie von -2.950 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat XEBIO im vergangenen Quartal 61.90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte XEBIO 60.00 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch