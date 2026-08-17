XEBIO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

XEBIO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 68.14 JPY gegenüber 6.96 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 68.24 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64.31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch