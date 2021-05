XCMG se classe pour la première fois parmi les trois premières entreprises mondiales du rapport Yellow Table 2021 de KHL

XUZHOU, Chine, 12 mai 2021 /CNW/ - Avec un chiffre d'affaires annuel de 15,1 milliards de dollars, le principal fabricant chinois de machines de construction XCMG (SHE:000425) s'est hissé à une troisième place historique dans le classement du rapport Yellow Table 2021 des 50 meilleurs fabricants mondiaux d'équipement de construction, publié par l'éditeur britannique KHL Group. Elle est l'entreprise la mieux classée parmi les fabricants chinois.

En 2020, le chiffre d'affaires total des entreprises chinoises a enregistré une croissance significative, contribuant à hauteur de 191,5 milliards de dollars aux ventes mondiales des équipementiers, ce qui pour la première fois, représente plus de 20 % du marché. La Chine devance ainsi les États-Unis en tant que première puissance de fabrication d'équipements de construction au monde.

« Bien que le "marché de très grande envergure" de la Chine ait apporté d'énormes opportunités de développement à l'industrie chinoise des machines de construction, à long terme, l'intégration de la Chine au marché mondial est une tendance irréversible. Alors que la Chine continue de renforcer sa position sur la scène économique mondiale, notre industrie de fabrication d'équipements connaîtra une croissance significative à l'échelle mondiale », a déclaré Wang Min, président et chef de la direction chez XCMG.

Les fabricants chinois de machines de construction ont réalisé des percées majeures en matière d'innovation de produits et de technologies, avec des produits d'équipements intelligents, de haute de gamme et à grande échelle. Ces produits émergent les uns après les autres, non seulement en se plaçant à l'avant-garde des tendances dans l'industrie de la construction chinoise et mondiale, mais aussi en tant que forces majeures dans de nombreux projets de construction clés. Cette compétitivité croissante des produits permet aux équipements de construction chinois de remplacer l'ensemble des produits importés dans tous les domaines.

Technologie de pointe, exploration continue

Les grues et les excavateurs de pointe de XCMG se vendent très bien sur le marché international. L'entreprise a vendu des dizaines d'unités de grue tout-terrain de 1 600 tonnes, dans un marché où les produits de grand tonnage sont particulièrement rares. La dernière configuration de machines portuaires de XCMG accélère le développement du marché, tandis qu'une série de projets industriels et de nouvelles infrastructures tels que la coulée de précision, les vannes hydrauliques haut de gamme, les machines à béton et les machines d'entretien sont réalisés successivement.

Le système de recherche et développement collaboratifs à l'échelle mondiale de XCMG a conquis des technologies clés pour contribuer à de nombreuses « premières » : la plus grande grue à chenilles au monde XGC88000, le « géant d'exploitation minière » qu'est la pelle hydraulique de 700 tonnes, la chargeuse à roues ultra-performante XC9350, ainsi que plus de 100 unités d'équipements majeurs.

Pour entrer dans l'ère numérique et mieux servir ses clients, XCMG a encouragé la transformation et la mise à niveau numériques, intelligentes et sans pilote. L'entreprise a lancé le produit numérique clé XCMG-Global Service System (X-GSS) afin de fournir un support de maintenance précis, à valeur ajoutée et satisfaisant aux clients internationaux.

À ce jour, XCMG détient plus de 7 500 brevets autorisés, plus de 1 700 brevets d'invention et 81 brevets internationaux par la voie PCT. L'entreprise a également établi quatre normes internationales.

Promouvoir les avantages mutuels dans toute la chaîne de l'industrie

Grâce au contrôle vigoureux et efficace de la COVID-19 exercé par le gouvernement chinois lors de la pandémie et à la reprise rapide de l'économie au pays, l'industrie chinoise des machines de construction a enregistré des résultats exceptionnels sur le marché mondial.

Au cours de la première vague de la COVID-19 en 2020, XCMG a mené la reprise de la production en amont et en aval de la chaîne industrielle pour assurer la livraison des produits en temps opportun. L'entreprise a optimisé la chaîne industrielle pour attirer un grand nombre d'entreprises à faire partie de la chaîne d'approvisionnement et du système de marché.

XCMG adhère toujours à la valeur « quatre-en-un » avec les fournisseurs, les distributeurs et les clients, travaillant main dans la main pour promouvoir la recherche et le développement des produits, l'innovation technologique, l'amélioration de la production et plus encore, afin d'obtenir des avantages mutuels pour toutes les parties. XCMG a conduit plus de 60 entreprises et institutions de recherche à établir la première alliance stratégique d'innovation technologique industrielle dans le secteur des machines de construction. La plate-forme Internet industrielle « Hanyun » relie désormais plus de 800 000 unités d'équipement, gère les créances d'un montant total de 93,25 milliards de dollars américains et couvre plus de 20 pays au sein de l'initiative « Belt and Road ».

À propos de XCMG

XCMG est une entreprise multinationale spécialisée dans la fabrication de machinerie lourde en affaires depuis 78 ans. L'entreprise est le quatrième plus important fabricant de machinerie de construction à l'échelle mondiale. Elle exporte ses produits dans plus de 187 pays et régions aux quatre coins du globe.

Pour en savoir plus, visitez le www.xcmg.com, ou retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1508715/XCMG_Makes_Global_Top_Three_KHL_s_Yellow_Table_2021_First.jpg

SOURCE XCMG