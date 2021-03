XCMG célèbre la Journée internationale du bonheur et se fait la championne du bien-être des employés grâce à son Programme de santé totale amélioré

XUZHOU, Chine, 19 mars 2021 /PRNewswire/ -- XCMG (000425.SZ) lance une version améliorée de son Programme de santé totale (PST) pour célébrer la Journée internationale du bonheur le 20 mars. Le programme est la première initiative de santé d'envergure mondiale de l'entreprise. Il a été lancé il y a un an en réponse aux défis croissants en matière de risques pour la santé et pour offrir du soutien aux employés du monde entier afin qu'ils adoptent un mode de vie sain et meilleur.

Avec le slogan « Une meilleure santé, un meilleur avenir! », le PST met l'accent sur la « prévention d'abord » et vise à aider les employés de XCMG à améliorer leur santé, leur immunité et leur force. Grâce au vote des employés et à des activités interactives, le PST a actualisé ses normes opérationnelles et ses règles détaillées pour l'initiative, favorisant un mode de vie sain et heureux sur le plan de la santé physique et mentale à un niveau personnel, et créant un meilleur environnement de travail pour améliorer le bonheur et la satisfaction des employés.

« Face à la crise de la pandémie, il est important de chérir la vie, et la santé est à la base de tout, a déclaré Wang Min, président du conseil d'administration et PDG de XCMG. Comparativement à la définition traditionnelle de la santé, le PST met l'accent non seulement sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale et de l'esprit, la société, l'environnement, la moralité et la littératie. C'est un concept de santé plus profond qui s'étend à un plus large éventail de facteurs. »

Les nouvelles lignes directrices du PST encouragent les employés de XCMG à effectuer, chaque semaine, deux entraînements de 30 minutes chacun. Zhang Yujie, de la division des excavatrices de XCMG, s'est mis à la course après s'être joint au PST en 2020. Il a commencé par des entraînements de 10 minutes et peut désormais courir 5 km en 30 minutes.

« La douleur est inévitable, mais nous pouvons choisir de surmonter les difficultés. C'est la même chose que la pression au travail. Il est donc important de s'améliorer progressivement chaque jour », a-t-il affirmé.

Voici d'autres mesures de santé qui sont recommandées dans le cadre du nouveau PST :

Accroître la sensibilisation à la sécurité;

Assurer un sommeil de qualité de 7 à 8 heures par jour;

Renforcer l'immunité et éviter la surutilisation des antibiotiques;

Suivre une formation de premiers soins et d'intervention d'urgence et s'entraîner;

Trier ses déchets et se déplacer de façon durable;

Manger sainement et boire suffisamment d'eau chaque jour;

Établir une planification de carrière à long terme et se fixer des objectifs à court, moyen et long terme.

