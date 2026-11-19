XCel Brands hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.35 USD gegenüber -2.020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.36 Prozent auf 1.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte XCel Brands 1.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch