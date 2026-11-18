XBP Global hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7.30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte XBP Global 99.92 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 182.8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 209.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch