XBiotech-Aktie aktuell: XBiotech steigt stark

Zuletzt konnte die Aktie von XBiotech zulegen und verteuerte sich in der BX World-Sitzung um 11.2 Prozent auf 16.67 CHF.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -1.100 USD je XBiotech-Aktie in den Büchern stehen.

Die XBiotech Inc Aktie wird unter der ISIN CA98400H1029 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, BX World, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. XBiotech Inc ist ein Unternehmen aus den USA.

Redaktion finanzen.net