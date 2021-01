XBiotech-Aktie aktuell: XBiotech massiv unter Druck

Die XBiotech-Aktie gab im BX World-Handel zuletzt um 9.2 Prozent auf 15.64 CHF nach.

2022 dürfte XBiotech einen Verlust von -1.100 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Die XBiotech Inc Aktie wird unter der ISIN CA98400H1029 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, BX World, NDB, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. XBiotech Inc ist ein Unternehmen aus den USA.

Redaktion finanzen.net