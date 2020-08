XBiotech-Aktie aktuell: XBiotech haussiert

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt der Anteilsschein von XBiotech. Zuletzt sprang die XBiotech-Aktie im BX World-Handel an und legte um 17.5 Prozent auf 16.57 CHF zu.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je XBiotech-Aktie in Höhe von 0.130 USD im Jahr 2021 aus.

Die XBiotech Inc Aktie wird unter der ISIN CA98400H1029 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. XBiotech Inc ist ein Unternehmen aus den USA.

