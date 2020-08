XBiotech-Aktie aktuell: XBiotech verzeichnet herbe Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt die Aktie von XBiotech. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BX World-Handel verbilligte sie sich um 6.1 Prozent auf 14.10 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0.130 USD je Aktie in den XBiotech-Büchern.

Die XBiotech Inc Aktie wird unter der ISIN CA98400H1029 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. XBiotech Inc ist ein Unternehmen aus den USA.

