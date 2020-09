XBiotech-Aktie aktuell: XBiotech schiesst hoch

Die Aktie von XBiotech gehört zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BX World-Handel legte sie um 17.5 Prozent auf 16.57 CHF zu.

In der XBiotech-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0.130 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die XBiotech Inc Aktie wird unter der ISIN CA98400H1029 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. XBiotech Inc ist ein Unternehmen aus den USA.

