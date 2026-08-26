X Financial (A) (spons ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

X Financial (A) (spons ADRs) hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.66 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 53.55 Prozent auf 146.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte X Financial (A) (spons ADRs) 314.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch