X-Energ a Aktie 154823527 / US98386P1021
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04.06.2026 12:34:48
X-Energy Reactor Company Posts Wider Loss In Q1
(RTTNews) - X-Energy (XE) announced first quarter financial results for X-Energy Reactor Company, LLC, the predecessor company to X-Energy, Inc. Net loss was $166.2 million compared to a loss of $10.2 million, prior year.
Revenues and grant income was $43 million, compared to revenues and grant income of $21 million, a year ago. Total Revenues and Grant Income increased 109% primarily due to a $21.6 million increase in revenue and grant income from the ARDP Agreement with the Department of Energy.
Cash and Cash Equivalents totaled $224.1 million as of March 31, 2026.
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