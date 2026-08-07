Wynn Resorts stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wynn Resorts lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.86 Milliarden USD gegenüber 1.74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch