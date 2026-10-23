Wyndham Hotels Resorts gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wyndham Hotels Resorts hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1.33 USD. Im letzten Jahr hatte Wyndham Hotels Resorts einen Gewinn von 1.36 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 410.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wyndham Hotels Resorts 382.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch