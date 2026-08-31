Wyld Networks Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wyld Networks Registered liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wyld Networks Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Wyld Networks Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.050 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch