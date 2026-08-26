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26.08.2026 05:41:25
WWZ: Gewinn steigt im 1. Halbjahr 2026 trotz schwächerem Elektrizitätsgeschäft deutlich
Die WWZ-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 trotz rückläufiger Erlöse deutlich mehr verdient. Der Nettoerlös sank um 5% auf 146.5 Mio. CHF. Hauptgründe waren tiefere Strom- und Gaspreise. Besonders deutlich […]
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