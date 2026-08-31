WW International Aktie News: WW International am Montagabend stärker

Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 16,36 USD. Den Tageshöchststand markierte die WW International-Aktie bei 16,41 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,08 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 14'933 WW International-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 133,31 Prozent. Am 09.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die WW International-Aktie derzeit noch 48,59 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 05.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WW International 119,19 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 162.32 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 189.16 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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