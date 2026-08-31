WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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31.08.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Montagnachmittag leichter
Die Aktie von WW International gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 15,69 USD abwärts.
Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 15,69 USD. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,64 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'828 WW International-Aktien.
Am 07.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 143,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 8,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2026). Mit Abgaben von 46,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 162.32 Mio. USD – eine Minderung von -14,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 189.16 Mio. USD eingefahren.
Die WW International-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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