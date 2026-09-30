WW International Aktie News: Anleger schicken WW International am Abend tief südwärts

Die WW International-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 15,89 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die WW International-Aktie bis auf 15,89 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 16,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 25'540 WW International-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 58,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,41 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 88,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 119,19 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 162.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 189.16 Mio. USD umgesetzt worden.

Die WW International-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -3,740 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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