WW International Aktie News: WW International am Nachmittag leichter

Um 16:28 Uhr rutschte die WW International-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 16,58 USD ab. In der Spitze fiel die WW International-Aktie bis auf 16,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,73 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'245 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die WW International-Aktie derzeit noch 130,22 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2026 auf bis zu 8,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 49,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -14,19 Prozent zurück. Hier wurden 162.32 Mio. USD gegenüber 189.16 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,740 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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