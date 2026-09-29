WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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29.09.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Dienstagabend im Bullenmodus
Die Aktie von WW International zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die WW International-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 12,1 Prozent auf 16,85 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 12,1 Prozent auf 16,85 USD. Zwischenzeitlich stieg die WW International-Aktie sogar auf 18,85 USD. Bei 16,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 264'410 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 126,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2026 auf bis zu 8,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 100,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem WW International seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -14,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 162.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.
Laut Analysten dürfte WW International im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,740 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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