WW International Aktie News: WW International zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

Um 16:28 Uhr stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 18,2 Prozent auf 17,77 USD. Zwischenzeitlich stieg die WW International-Aktie sogar auf 17,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,29 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 105'571 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 53,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,41 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,67 Prozent würde die WW International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass WW International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete WW International 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte WW International am 05.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -14,19 Prozent verringert.

WW International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Verlust von -3,740 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen