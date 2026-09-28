WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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28.09.2026 16:29:00
WW International Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von WW International
Die Aktie von WW International gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 13,99 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 13,99 USD ab. Der Kurs der WW International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,81 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,00 USD. Bisher wurden heute 5'198 WW International-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,17 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die WW International-Aktie mit einem Kursplus von 172,84 Prozent wieder erreichen. Bei 8,41 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 66,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je WW International-Aktie. WW International gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,740 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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